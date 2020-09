Flere tankskip stoppet av Greenpeace-blokade i Sverige

Blokaden har pågått siden 19.30 torsdag kveld og hindrer også sju andre tankskip fra å seile til og fra lossestasjonen til Preems oljeraffineri i Brofjorden nord for Göteborg.

Målet med aksjonen er å stoppe den planlagte utvidelsen av oljeraffineriet.

– Stefan Löfven må velge Parisavtalen over oljeindustriens kortsiktige profittmotiv og stoppe utvidelsen av Preemraff i Lysekil, sier leder i Greenpeace Sverige, Isadora Wronski i en pressemelding.

Greenpeace Norge understreker også at Norge har et ansvar for aktiviteten i Sverige.

– Grena Knutsen frakter råolje fra Gullfaks-feltet via Preemraff og videre ut i verden, sier leder Frode Pleym.

– Den norske regjeringen er ansvarlig for de klimagassutslippene vi eksporterer. Norge er verdens sjuende største eksportør av CO2, midt i en pågående klimakrise. Utslippene Norge eksporterer er nesten ti ganger større enn utslippene her hjemme, understreker han.

Den svenske kystvakten, Sjöfartsverket og politiet var ifølge det svenske nyhetsbyrået TT på plass ved Brofjorden i Sverige torsdag kveld.

Grena Knutsen tilbrakte natten ankret opp utenfor fjorden.