Minst 10 døde og 16 savnet i skogbranner i California

Betjenter og etterforskere ved sheriffen i Butte Countys kontor fant torsdag sju døde, dagen etter at tre personer ble funnet omkommet i samme område i Nord-California.

Blant de 16 som ikke er gjort rede for, er et eldre ektepar som skal ha søkt tilflukt ved en dam.

Dødeligste brannen

Brannen er allerede den dødeligste i California i år, og det er ventet at flere ofre blir oppdaget når redningsmannskapene tar seg inn i de utbrente områdene.

Den såkalte North Complex-brannen dekker et stort område nordvest i delstaten, og brannmannskapene var i ferd med å få kontroll på den da kraftig vind og høye temperaturer førte til at den spredte seg raskt. Den har rast gjennom det populære fjell- og skogsområdet Sierra Nevada og ødelagt store deler av byen Berry Creek.

Om lag 2.000 hjem og bygninger har gått tapt i denne brannen alene, opplyser brannvesenet. I hele California er 4.000 bygninger slukt av flammene.

Brannen er en av fem i år som til sammen setter en dyster rekord i hvor mye skog og mark som er svidd av. Et område på mer enn 12.500 kvadratkilometer har så langt brent.

Til sammen har tolv mennesker mistet livet i skogbrannene som herjer i delstaten.

En halv million på flukt

Myndighetene i delstaten Oregon opplyste torsdag om at 10 prosent av delstatens befolkning, om lag en halv million mennesker, er evakuert på grunn av skogbrannene. Over 360.000 hektar er svidd av i løpet av de siste dagene, ifølge guvernør Kate Brown. Minst fire mennesker er omkommet, og torsdag pågikk det 37 forskjellige branner ulike steder i delstaten, som ligger nord for California.

Brannfolk i fylket Clackamas har vært nødt til å innstille slukningsarbeidet midlertidig fordi det ble for farlig. To store branner i dette området kan komme til å smelte sammen.