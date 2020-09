Portland forbyr bruk av CS-gass

Gassen er blant de vanligste formene for tåregass og har blitt brukt jevnlig av politiet i de flere måneder lange protesene mot rasisme og politivold i Portland.

– I løpet av de siste hundre dagene i Portland har politiet brukt CS-gass når det ikke har vært fare for liv. Vi trenger noe annet, og vi trenger det nå, sier ordfører Ted Wheeler i en uttalelse.

Han ba også byens innbyggere om på avstå fra volden som har blitt begått ved flere av demonstrasjonene.

– Brannstifting, vandalisme og vold kommer ikke til å føre til endringer i samfunnet. Jeg forventer at politiet pågriper dem som begår kriminelle handlinger, sier han.

Det politiske systemet i Portland gjør at ordføreren også er politisjef, og det var i kraft av sistnevnte stilling at forbudet Wheeler utstedte forbudet mot tåregass.

Demonstrasjonene i Portland startet i mai etter at George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis og har fortsatt i over 100 dager. Den 29. august ble en hvit mann fra en høyreorientert gruppe drept i sammenstøt i byen. En mann som var mistenkt for drapet, ble skutt og drept da politiet skulle pågripe ham.