Rapport motbeviser Trumps Black Lives Matter-anklager

Både Trump og flere høytstående medlemmer i hans administrasjon har gjentatte ganger omtalt Black Lives Matter-demonstrantene som voldelige anarkister.

Trump har i valgkampen lovet å slå hardt ned på demonstrantene og gjenopprette ro og orden og hevder at situasjonen er ute av kontroll, først og fremst i byer der Demokratene styrer.

The Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), som blant annet finansieres av amerikanske, tyske og nederlandske myndigheter, har gransket demonstrasjonene og slår fast at Trump tar feil.

93 prosent av de over 7.750 Black Lives Matter-demonstrasjonene som fant sted over hele USA i tidsrommet 26. mai til 22. august, var ifølge Acleds analyse fredelige.

Vold og hærverk

Definisjonen som ble lagt til grunn for å kategorisere en demonstrasjon som voldelig, var at det fant sted angrep eller vandalisme rettet mot andre personer eller grupper, mot offentlig eller privat eiendom og næringsvirksomhet.

Demonstrasjoner der deltakere satte seg til motverge mot politiet, ble også kategorisert som voldelige, og det samme var tilfelle der det ble bygd barrikader som hindret trafikken, der det ble satt fyr på bildekk og andre gjenstander, og der det ble gjort hærverk på statuer og andre symboler.

Siden George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis 25. mai, er det ifølge Acleds oversikt holdt fredelige Black Lives Matter-demonstrasjoner over 2.400 steder i USA.

Demonstrasjoner har på samme tid utartet til å bli voldelige på 220 steder, og det er registrert hærverk mot statuer og minnesmerker på 38 steder i USA.

Misoppfatning

Selv om det overveldende flertallet av Black Lives Matter-demonstrasjonene har gått fredelig for seg, deler mange amerikanere Trumps syn på demonstrantene som voldelige.

I en undersøkelse utført av Morning Consult i sommer svarte 42 prosent at «de fleste demonstrantene» tilknyttet Black Lives Matter-bevegelsen «forsøker å nøre opp under voldshandlinger eller ødelegge andres eiendom».

Medienes dekning av demonstrasjonene, samt de spurtes politiske ståsted, er trolig hovedårsak til denne misoppfatningen, mener Acled, som tidligere var tett knyttet til fredsforskningsinstituttet Prio i Oslo.

– Det har vært noen voldelige demonstrasjoner, og de får typisk mye medieoppmerksomhet, sier Roudabeh Kishi i Acled til The Guardian.

Desinformasjon

Borgerrettighetsorganisasjonen Anti-Defamation League (ADL) har også dokumentert omfattende spredning av desinformasjon om Black Lives Matter-bevegelsen i USA, der aktivister framstilles som voldelige ekstremister og antifascister som terrorister som kontrolleres fra utlandet.

Flere av demonstrasjonene som har endt voldelig, har også vært infiltrert av høyreekstreme aktivister fra den såkalte Boogaloo-bevegelsen og grupper som Proud Boys, samt militsbevegelsen Three Percenters.

– De ønsker å utnytte demonstrasjonene for å kunne starte sin egen krig, konstaterte ekstremismeforskeren J.J. MacNab ved George Washington-universitetet tidligere i år.

Maktbruk nører opp

Myndighetenes bruk av maktmidler mot Black Lives Matter-demonstranter har også bidratt til å nøre opp under manges raseri og forårsaket voldelige sammenstøt, konstaterer Acled i sin rapport.

Til tross for at over 93 prosent av demonstrasjonene har vært fredelige, har politiet og føderale myndigheter grepet inn tre ganger oftere når Black Lives Matter-bevegelsen har demonstrert enn når andre demonstrerer i USA, viser Acleds tall.

I over halvparten av Black Lives Matter-demonstrasjonene der lokalt politi og føderale styrker grep inn, ble det benyttet tåregass, gummikuler, pepperspray og køller mot demonstranter.

Mens det i juli i fjor ble benyttet slike maktmidler under tre demonstrasjoner i USA, ble det brukt under 65 demonstrasjoner i juli i år, viser statistikken.