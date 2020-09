Trump med nye kandidater til høyesterett

På listen står de tre republikanske senatorene Ted Cruz fra Texas, Tom Cotton fra Arkansas og Josh Hawley fra Missouri – alle mulige republikanske presidentkandidater i 2024.

I tillegg er Christopher Landau, USAs ambassadør til Mexico, å finne på lista. Det samme er Noel Francisco, som håndterte 17 høyesterettssaker som Trump-administrasjonens advokat.

– Alle disse vil sørge for rettferdige dommer, lik behandling og like rettigheter for borgere av alle raser, farger, religioner og trosbekjennelse, sa Trump da han kunngjorde den oppdaterte listen fra Det hvite hus.

Trump advarte samtidig om at hans utfordrer i presidentvalgkampen, demokraten Joe Biden, vil velge «radikale dommere» dersom han vinner valget i november. Disse dommerne vil «grunnleggende endre USA uten en eneste stemme i Kongressen», hevdet Trump.

Biden har så langt ikke presentert en liste over mulige framtidige høyesterettsdommere, og Senatet må godkjenne alle som blir utpekt til stillingen.

Også før presidentvalget i 2016 offentliggjorde Trump en liste over mulige høyesterettsdommere i et forsøk på å overbevise konservative og kristne velgere.