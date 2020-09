Kona til Peter Madsen raser: – Ulovlig

Onsdag meldte produsentene bak en ny TV-serie at de sitter på opptak der den danske ubåtkapteinen Peder Madsen innrømmer å ha drept journalisten Kim Wall.

TV-serien «De hemmelige opptakelser» er produsert av Discovery Networks.

Innrømmelsen skal ha skjedd under en av flere telefonsamtaler med journalisten Kristian Linnemann.

– Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld fordi jeg begikk forbrytelsen. Det er alt sammen min skyld, sier han i serien, ifølge produsentene.

Madsen ble i 2018 dømt for drapet, men erkjente aldri drapshandlingen i retten.

– Ulovlig og manipulasjon



Nå rykker kona til den drapsdømte dansken ut mot produsentene og hevder Madsen ble lurt.

– Hr Linnemann har aldri informert oss om at han tok opp telefonsamtalene. Jeg må gjøre oppmerksom på at alt materiale han har er skaffet ulovlig og med manipulasjon, skriver Jenny Curpen på Facebook.

Det var den danske avisen BT og Se og Hør som først omtalte konas uttalelser. Curpen hevder at Madsen snakket med journalisten fordi han ville undersøke mulighetene for å utgi en selvbiografi.

– I mine øyne er Hr. Linnemanns handlinger uetiske, uprofesjonelle, uansvarlige og uakseptable, skriver hun.

Avviser kritikken



Programmets redaktør, Tine Røgind, avviser imidlertid kritikken som kommer mot journalisten og TV-serien.

– Peter Madsen har fra begynnelsen av visst at han snakket med en journalist og at henvendelsen var av journalistisk karakter. Peter Madsen er gjort kjent med at samtalene ble tatt opp og har gitt sin aksept til at det brukes i programmet, sier Røgind til BT.

Madsen ble dømt for å ha drept, seksuelt mishandlet og partert den svenske journalisten Kim Wall i sin ubåt en sommerkveld i august 2017.