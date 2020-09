Drivstoff lekker fra brannherjet supertanker

– Vi antar at oljen har lekket fra tanken med drivstoff til fartøyet, sier Indika de Silva, talsmann for Sri Lankas marine. Han understreker at innholdet i skipets store lagertanker er intakte.

Dieselen som har lekket ut, danner et flak som er om lag en kilometer langt. Den indiske kystvakten har brukt fly til å spraye kjemikalier på dieselen for å løse den opp og hindre miljøødeleggelse.

I helgen klarte mannskaper å slukke en brann på skipet som brøt ut i forrige uke.

Deretter brøt det ut en ny brann, men den ble slukket onsdag. De Silva sier det ikke lenger er flammer eller røykutvikling på fartøyet.

Myndighetene på Sri Lanka har advart om en massiv miljøkatastrofe hvis skipet skulle eksplodere eller råolje lekke ut. Supertankeren MT New Diamond er 330 meter lang og registrert i Panama.

I tillegg til råoljen er det om lag 1.700 tonn diesel om bord på skipet, som befinner seg 20 kilometer utenfor kysten av Sri Lanka. En slepebåt var onsdag i ferd med å flytte fartøyet lenger bort fra kysten.