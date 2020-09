Minst 200 mammutskjeletter funnet under bygging av ny flyplass i Mexico

Så langt er det funnet minst 200 skjeletter, og enda flere funn kan være på vei under utgravingen ved flyplassen nord for Mexico by.

Arkeologer på stedet, som er døpt «mammut-sentralstasjonen», håper at funnet kan være med å løse den store gåten om hvordan de store elefantlignende dyrene ble utryddet.

En mammut kommer til syne under utgravingsarbeidene. Foto: Marco Ugarte / AP

Eksperter har i månedsvis jobbet omhyggelig med å grave skjelettene fri. Dette skjer parallelt med at tusenvis av arbeidere fortsatt er i gang med selve utgravingsarbeidet til den nye flyplassen.

På grunn av funnet blir hver eneste gravemaskin og bulldoser på stedet ledsaget av en arkeolog for å ikke ødelegge de viktige skjelettene.

Totalt har arkeologer funnet rester etter dyrene på mer enn 194 områder i nærheten av flyplasstomten, hvor de første mammutskjelettene ble funnet i oktober i fjor.

Ifølge nyhetsbyrået AFP anslås det at de fleste dyrene har bodd i området for mellom 10.000 og 25.000 år siden.