FN frykter at barnedødeligheten vil øke

Rundt 5,2 millioner barn døde før de fylte fem år i 2019, drøyt 14.000 hver eneste dag, og de aller fleste av dem av sykdom som lett kunne ha vært forebygd eller behandlet, viser tall fra FN.

Selv om tallet er uhyggelig høyt, er det langt lavere enn for få tiår siden. I 1990 døde 12,5 millioner barn under fem år, over 34.000 daglig.

Mens det i 1990 var 93 barnedødsfall per 1.000 fødsler i verden, var tallet falt til 76 ti år senere og i fjor nede i 38. Det er en nedgang på nesten 60 prosent, men fortsatt dør det et nyfødt barn hvert 13. sekund.

Stadig flere vokser opp

Store vaksinasjonskampanjer og behandling av fødselskomplikasjoner og sykdommer som malaria og lungebetennelse har imidlertid reddet millioner av liv.

– Det faktum at flere barn enn noensinne i historien lever til å oppleve ettårsdagen, viser hva som an oppnås når verden gjør helse og velvære til førsteprioritet, sier lederen i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nå frykter han og andre at coronapandemien skal snu den positive utviklingen og viser blant annet til at helsevesenet i mange land er i ferd med å bryte sammen.

Kan forebygges

– Verdenssamfunnet har kommet altfor langt i arbeidet med å utrydde barnedød som lar seg forebygge, til å la covid-19-pandemien stanse oss, sier Unicefs leder Henrietta Fore.

– Når barn nektes adgang til helsetjenester fordi systemet er overbelastet, og når kvinner av frykt for å bli smittet er redde for å føde på sykehus, da er også de ofre for covid-19, sier hun.

– Uten umiddelbare investeringer i de overbelastede helsetjenestene, vil millioner av barn under fem år, særlig nyfødte, komme til å dø, advarer Fore.

Flest i Afrika

Over halvparten av alle barnedødsfall i fjor fant sted i Afrika sør for Sahara, mens 28 prosent skjedde i sentrale og sørlige Asia, viser en rapport utarbeidet av Unicef, WHO, Verdensbanken og FNs befolkningsfond.

I land som Nigeria, Somalia, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk dør mer enn hvert tiende barn før de fyller fem år, og situasjonen er nesten like ille i land som Sør-Sudan, Mali og Burkina Faso.

I Afghanistan og Pakistan døde hvert 17. barn før fylte fem år i fjor, og også der frykter FN nå at coronapandemien vil forverre situasjonen kraftig.

Johns Hopkins University i USA anslo i mai at pandemien ville kreve nærmere 6.000 flere barneliv daglig, og smittespredningen har siden skutt fart både i Afrika, Latin-Amerika og Asia.