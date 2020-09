England forbyr grupper på flere enn seks personer

De nye reglene gjelder utendørs og innendørs, inkludert parker, puber, restauranter og privatboliger. Statsminister Boris Johnson skal legge fram de nye – og strengere – restriksjonene onsdag.

– Vi må handle nå for å hindre spredning av viruset. Så vi forenkler og skjerper reglene, slik at de er lettere for folk å forstå og for politiet å håndheve, kommer Johnson til å si, ifølge nyhetsbyrået PA.

Den som bryter de nye reglene, kan få en bot på 100 pund – snaut 1.200 kroner – ved første gangs forseelse. Deretter dobles boten for hver gang, med et tak på 3.200 pund per brudd.

Endringen gjelder kun for England. Skottland, Wales og Nord-Irland fastsetter sine egne smittevernregler.

Tirsdag ble det registrert 2.460 nye koronatilfeller i Storbritannia, 2.094 av dem i England. Totalt har 352.500 personer fått påvist smitte i Storbritannia, og over 41.500 mennesker er døde i forbindelse med pandemien.

Søndag ble det registrert 2.988 smittetilfeller, det høyeste dagstallet siden mai.