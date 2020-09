Minst to ble drept og sju er sendt til sykehus etter angrepet, opplyser helsemyndighetene i landet til lokale medier.

To av de sårede skal være visepresidentens sikkerhetsvakter.

En av Salehs rådgivere opplyser at det var et selvmordsangrep og at det ble utført da visepresidenten forlot hjemmet sitt på vei til arbeid.