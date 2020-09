Trump kunngjør ytterligere tilbaketrekking fra Irak

Kunngjøringen om tilbaketrekkingen fra Irak blir etterfulgt av en kunngjøring om tilstedeværelsen til USAs styrker i Afghanistan, skriver Reuters.

Beslutningen offentliggjøres samtidig som Trump får kritikk for å ha kommet med nedsettende kommentarer om falne amerikanske soldater.

I juni varslet USA at landet ville redusere antall soldater i Irak i løpet av de neste månedene. Begrunnelsen for tilbaketrekkingen er at det er gjort framskritt i bekjempelsen av IS.

Pentagon opplyste i august at målet for Afghanistan var færre enn 5.000 soldater innen utgangen av november, men la til at tilstedeværelsen baserer seg på evnen til å gjennomføre oppdrag og ikke antall soldater.