Svensk politikernekt: – Vil ikke synge lovsang til Kungen!

– Vi riksdagsrepresentanter burde ikke synge en hylningssang til kongen når riksdagen åpner. Den lojaliteten vi føler skal rettes til innbyggerne, ikke til Carl Gustaf Bernadotte, skriver politikerne fra Liberalerna, Centerpartiet,

Vänsterpartiet og Sosialdemokratene i et debattinnlegg i den politiske nyhetsportalen Altinget.

– Monarkiet og kongen er det motsatte av demokrati, mener de.

Kungen taler til politikerne

Den svenske riksdagen åpnet for et nytt arbeidsår i dag, tirsdag. Som i Norge preges åpningen av parlamentet med pump og prakt og kongelige. Mens kongen i Norge åpner Stortinget med å lese trontalen, pleier den svenske kongen å holde tale til de folkevalgte.

I sitt innlegg peker de fire riksdagsrepresentantene Joar Forssell (L), Niels Paarup-Petersen (C), Mia Sydow Mölleby (V) og Emilia Töyrä (S) på at åpningen av Riksmøtet er en høytidelig seremoni og et viktig symbol for det svenske demokratiet, som dessuten fyller 100 år i denne valgperioden.

«Kongen besitter det høyeste offentlige embetet i vårt land, men han er ikke ansatt på en demokratisk måte eller ikke engang basert på kompetanse eller skikkelighet. Han kan ikke sees på som et symbol for folkeviljen eller et demokratisk Sverige. Monarkiet og kongen legitimerer arveprivilegier og dermed det motsatte av demokrati», skriver de fire politikerne.

«Gjør kronen lett»

De mener at tradisjonen med å synge Kungssången til kongen, er en lojalitetserklæring til den udemokratisk innsatte kongen.

«Ved å synge Kungssången til akkompagnement av trompetfanfarer skal vi markere at den lojaliteten vi føler i våre "hjerters dyp" retter seg mot Carl Gustaf Bernadotte, ikke til velgerne. Vi forventes å være "han trofast og hans ætt", støtte hans arbeide og gjøre "kronen på hans isse lett". Det mest fundamentale er likevel strofen "all din lit til ham sett"», skriver de.

Riksdagsrepresentantene poengterer at de er valgt av folket og ikke utpekt av kongen.

Åpningen av riksmøtet er en viktig begivenhet for det svenske demokratiet. Derfor skal ikke riksdagen starte arbeidsåret med en hylles til en udemokratisk og foreldet styreform, mener de.