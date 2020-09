Rettssak etter sverddrap på finsk skole: – Ville skape så mye skrekk som mulig

Det var 1. oktober 2019 at 25 år gamle Joel Marin dukket opp på yrkesskolen i Kupio, hvor han selv studerte, og angrep elever og ansatte med et sabel-lignende sverd. Han stakk i hjel en 23 år gammel kvinne og såret ni andre personer.

Motivet til 25-åringen har vært å skape så mye skrekk som mulig blant uskyldige, sier aktor Ulle Oininen sier til den finske kringkasteren YLE.

I tiltalebeslutningen kommer det fram hvordan Marin skal ha planlagt angrepet steg for steg, i en periode på ett år. Han skal ha søkt seg til yrkesskolen med planer om å utføre et angrep der.

Dette avvises imidlertid i den tiltaltes skriftlige svar, hvor han oppgir å ha startet på studiene for å få orden på livet sitt.

Marin skal ha øvd på skyting på en skyteklubb fra høsten 2018. I forkant av angrepet kjøpte han også en motorsag, men bestemte seg for at den var for upraktisk, ifølge tiltalen. Sabelvåpenet som han til slutt brukte, hadde han hentet på posten samme dag som angrepet.

Tiltalte erkjenner drapet og deler av drapsforsøkene. Ifølge forsvarer Mattii Niiranen ble ofrene tilfeldig valgt. I avhørene har 25-åringen fortalt at han aktivt søkte på skoleangrep på nettet.

– Skolevoldstankene ga på noen vis en sånn kraft at livet hadde en mening, til tross for at det er en feil måte å bruke livets gave på, har mannen sagt i politiavhør.