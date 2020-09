Cohen-bok: Hevder Trump hånet Nelson Mandela

De siste dagene har en rekke oppsiktsvekkende detaljer lekket fra Cohens bok «Disloyal, A Memoir», som lanseres tirsdag.

Blant det som er blitt kjent, er hvordan Trump – ifølge Cohen – skal ha rakket ned på frigjøringshelten og tidligere president i Sør-Afrika, Nelson Mandela.

– Mandela fucket opp hele landet. Nå er det et drittland. Fuck Mandela. Han var ingen leder, skal Trump ha sagt ifølge Cohen, skriver Washington Post.

Straffedømt

Cohen jobbet tett sammen med Trump i flere år før han snudde ryggen til sin tidligere sjef under Kongresshøringene i fjor. Der kalte Cohen presidenten for en svindler og bedrager.

I 2018 ble Cohen dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump.

I en uttalelse sendt til Washington Post skriver Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, følgende om bokutgivelsen:

– Michael Cohen er en vanæret kriminell som har mistet advokatbevillingen sin og som løy til Kongressen. Han har mistet all kredibilitet, og det er ikke overraskende å se hans siste forsøk på å tjene penger på løgner.»

Trump har kalt Cohen en «rotte» og en «serieløgner».

Shithole!

En annen ting, som ifølge BBC kommer fram i boken, er at Trump – ifølge Cohen – «som regel ga uttrykk for å ha lave tanker om alle svarte folk, fra musikk til kultur og politikk».

– Nevn ett land styrt av en svart person som ikke er et drittland (shithole). De er alle fullstendig jævla dasser (complete fucking toilets), skal Trump ha sagt i 2013, altså før han ble valgt til president.

Trump ble i 2018 beskyldt for å ha brukt lignende ord etter å ha fått besøk av Norges statsminister Erna Solberg. Den gang rapporterte amerikanske medier at presidenten i et privat møte i Det ovale kontor skal ha sagt at han ønsket flere innvandrere fra land som Norge i stedet for fra «drittland» («shithole countries») i Latin-Amerika og Afrika.

Den gang sa Trump til journalister at han ikke er rasist.

– Jeg er den minst rasistiske personen dere har intervjuet, sa han.

Obama-imitator

I boken hevder Cohen at Trump har et hat og forakt mot sin forgjenger, Barack Obama.

Blant annet skriver den tidligere advokaten at Trump hyret en Obama-imitator for å delta i en video hvor Trump nærmest rituelt «ydmyket den første svarte presidenten og deretter ga ham sparken», ifølge boken.

Boken navngir ikke mannen som angivelig ble hyret for å spille Obama, og den gir heller ikke noen spesifikk dato for den påståtte seansen, ifølge CNN. Men den inneholder et bilde av et bilde av Trump som sitter bak et skrivebord, med en svart mann i dress med en USA-pin som sitter på andre siden av bordet.

Skyskraper i Moskva

I boken hevder Cohen også at Trump beundret Russlands president Vladimir Putin, fordi Putin klarte å «ta over et helt land og drive det som om det var hans personlige selskap – som Trump-organisasjonen, faktisk», skriver Cohen.

Cohen sier at Trump ville smigre seg inn overfor Putin for å sikre tilgang til russiske penger hvis han skulle tape valget i 2016.

Den tidligere advokaten hevder imidlertid at Trump-kampanjen var altfor «kaotisk og inkompetent til å faktisk konspirere med den russiske regjeringen» da den kom til makta.

Blant påstandene i boken er at Trump ville bygge en skyskraper i Moskva på 120 etasjer hvor Putin skulle få en penthouseleilighet til fri disposisjon, ifølge The Washington Post.

Cohen soner for tiden det som er igjen av en tre år lang fengselsstraff. På grunn av coronapandemien ble han imidlertid sluppet ut av fengsel og soner nå i sitt eget hjem.