Havområdet ligger mellom Sibir og Alaska og utgjør den aller nordligste delen av Stillehavet. Det ligger i tilknytning til Polhavet og Beringstredet og dekker et 2,2 millioner kvadratkilometer stort havområde med enorme fiskeressurser.

De senere år har forskere oppdaget at alt ikke er som før. I likhet med andre arktiske strøk har klimaendringene satt sine tydelige spor og aksellerert den negative utviklingen.

Nå skjer det noe som ikke har inntruffet på tusenvis av år.

Forskerne kan ikke si eksakt hva som egentlig er årsaken til de radikale endringene i naturen, men de stadig høyere temperaturene har satt fart på issmeltingen.

Nå har oppvarmingen skjedd så raskt at vinterisen i Beringhavet forsvinner i rekordtempo.

De mest pessmistiske scenariene viser at store områder i Arktis i løpet av 10 til 15 år vil være helt isfrie i de varmeste månedene av året.

– Dette er ikke gode nyheter

En båt seiler mellom isfjell i Øst-Grønland om natten. Donald Trump vurderer å forsøke å kjøpe den store øya i Arktis. Foto: Felipe Dana / AP

Ifølge amerikanske forskere ved U.S. Geological Survey har ismengden i Beringhavet aldri vært lavere de siste 5.500 årene. Nye data viser at isen har krympet til rekordlave nivå. Det vekker bekymring.

– Selv om det også tidligere var en generell trend mot mindre havis også før den menneskeskapte oppvarmingen startet, har nylige økninger i klimagasser forsterket denne trenden. Dette er ikke gode nyheter, sier miljøforsker ved University of Alaska Fairbanks, Benjamin Gaglioti, til Sciencenews.

Forskningen tyder på at Nord-Stillehavet er svært følsomt for små endringer i klimaet. Det enorme tapet av havis kan endre CO2-konsentrasjonen med flere tiår.

Tybring-Gjedde: – Det har skjedd tidligere



Stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener funnene tyder på at store endringer naturen også skjer uavhengig av menneskelig påvirkning.

– Den refererte ismeltingen i Beringshavet har ikke skjedd på 5500 år. Med andre ord har det skjedd tidligere, og veldig lenge før påstanden om menneskeskapte klimaendringer hadde gjort sin ankomst. Alle klimaendringer som har inntruffet tidligere kan selvsagt være en interessant nyhet og faktaopplysning, men heller ikke mer. Og uansett er det ikke noe vi små betydningsløse sjeler på jorden kan gjøre noe med, dessverre, påpeker Tybring-Gjedde.

Studier av nebør på planter kan gi svar



Forskerne antar at issmeltingen kan skyldes en kombinasjon av direkte klimagassoppvarming og indirekte endringer i atmosfæriske sirkulasjonsmønstre på grunn av økende CO2-innhold.

Ved hjelp av analyser av regn som faller på den ubebodde øya Saint Matthew Island i Beringhavet, har forskerne kommet frem til at øya inneholder to forskjellige isotoper og former av oksygen. Verdiene til disse isotopene i nedbøren endres avhengig av atmosfæriske forhold, og når planter tar opp oksygenet fra luften, registrerer de endringene.

VIDEO: Slik ser det ut 4000 meter under isen i Arktis

Issmelting kan påvirke varmetransport til Polhavet

På denne måten har forskerne kunnet spore endringer i nedbør og atmosfærisk sirkulasjon hele 5.500 år tilbake i tid, skriver geolog Miriam Jones ved US Geological Survey i studien som er gjengitt i Science Advances.

Nå advarer forskerne mot de langsiktige konsekvensene av at havisen forsvinner. Forstyrrelse i økosystemet kan dessuten påvirke dyrelivet i området. Det er allerede registrert nedgang i sjøfuglbestanden som følge av endringene, heter det i rapporten.

Det er også ventet at en ytterligere intensivering av issmeltingen kan påvirke varmetransporten til Polhavet. Det blir også påpekt at svekket nordavind kan forsterke havisens tilbakegang via økende vind fra sør.

– Kritisk habitat for unikt marint dyreliv

Tap av havis kan dessuten øke erosjonen ved kysten og øke temperaturen på land. Dette vil igjen kunne medføre i tining av permafrost, noe som ytterligere vil forsterke oppvarmingen til havs.

Flere hundre millioner mennesker bor i dag i områder som vil kunne bli svært hardt rammet dersom havnivået stiger.

– Vinterhavis i denne regionen fungerer som et kritisk habitat for unikt marint dyreliv. Isen bidrar også til å dempe virkningene av intense vinterstormer og oversvømmelser av kystsamfunn, påpeker miljøforsker Benjamin Gaglioti ved University of Alaska Fairbanks.

