Feriefavoritten Hellas hadde lav spredning av coronasmitte på våren og tidlig på sommeren. Men i det siste har pilen pekt en litt annen retning.

Nå får myndighetene i landet kritikk av landets leger. Myndighetene blir nemlig anklaget for å dekke over smittetilfeller på de populære ferieøyene i landet, skriver Sveriges Radio.

– Coronatilfellene som blir oppdaget på øyene blir oftest registrert på fastlandet, sier Michalis Giannakos, leder for den greske legeforeningen, til kanalen.

Samme tall som i Norge

Grekere som ferierer på øyene blir registrert som smittede på sin hjemmeadresse på fastlandet, til tross for at de tester positivt på øyene. Opposisjonen og legene i landet mener dette fører til at jobben med smittesporing blir betydelig mer krevende, ifølge Sveriges Radio.

Totalt har Hellas 11.663 registrerte smittetilfeller, mens 289 personer har dødd som følge av viruset i landet. Disse tallene er veldig like Norges, både på antall tilfeller og dødsfall.

Avviser anklagene

Giannakos mener at antall smittede på de greske øyene er dysset ned med vilje.

– Man gjør det for å hjelpe turismen, slik at ikke øyer som tar imot mange turister skal få et dårlig rykte, sier han.

Vasilis Kontozamanis, visehelseminister i Hellas, avviser anklagene fra Giannakos og understreker at all informasjon fra greske myndigheter er troverdig. Samtidig har viseforsvarsminister Nikos Hardalias erkjent at man ønsket å unngå å peke ut enkelte øyer hvor det var større smitteutbrudd, ifølge Sveriges Radio.

I august kuttet Ving alle planlagte reiser til Hellas for resten av sesongen.

Hellas er per dags dato markert som et rødt land av norske myndigheter. Dermed må du i karantene dersom du ankommer norsk jord etter en Hellas-tur.