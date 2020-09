To døde og fire savnet etter at tyfon traff Japan

Et jordskred traff et hus i landsbyen Shiiba på øya Kyushu. Fire mennesker ble begravd i skredet, inkludert to vietnamesiske arbeidere, og en person ble skadd, melder lokale medier.

To personer døde og mer enn hundre ble skadd da den kraftige tyfonen traff sør i Japan søndag kveld og tidlig mandag, melder Kyodo News.

Det var den andre tyfonen som rammet Japan på én uke, og om lag 1,8 millioner innbyggere fikk ordre om å forlate hjemmene sine på grunn av det kraftige uværet.