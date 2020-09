Skarp Amnesty-kritikk mot Malta i ny rapport

I en ny rapport retter menneskerettsorganisasjonen skarp kritikk ikke bare mot Malta, men også Italia og EU. Det har lenge vært kjent at EU støtter den libyske kystvakten i arbeidet med å hindre at flyktninger og migranter tar seg til Europa. Men Amnesty International mener at Maltas regjering dette året har skjerpet tiltakene i den grad at de er både ulovlige og noen ganger helt uten sidestykke.

– Malta nedlater seg til stadig mer foraktelige og ulovlige taktikker for å sluntre unna sitt ansvar for mennesker i nød. På skammelig vis har EU og Italia normalisert samarbeidet med Libya om grensekontroll, men å sende folk tilbake til fare i Libya, er alt annet enn normalt, sier Elisa De Pieri, regional forsker i Amnesty International.

– EUs medlemsland må slutte å hjelpe til med å returnere folk til et land der de blir utsatt for ubeskrivelige grusomheter, legger hun til.

Straffrihet

Rapporten, som blir offentliggjort tirsdag, har fått navnet «Bølger med straffrihet: Maltas brudd på rettighetene til flyktninger og migranter i det sentrale Middelhavet».

Der framholder organisasjonen at utallige mennesker blir utsatt for grusomme lidelser og livstruende situasjoner som følge av Maltas strategier for å hindre båtene i å nå øya. Malta anklages også for å ha brukt koronapandemien som et påskudd til å erklære landet som et utrygt sted å gå i land.

I rapporten nevnes spesielt én episode som skjedde 2. påskedag, og som ifølge Amnesty viser hvor langt maltesiske myndigheter er villige til å gå for å hindre at de må ta seg av nye asylsøkere.

Da ble 51 mennesker, deriblant sju kvinner og tre barn, returnert til Libyas hovedstad Tripoli etter å ha blitt reddet av en fiskebåt i farvann der maltesiske myndigheter har ansvaret for å bistå når mennesker havner i skipsnød.

Døde om bord?

Da båten nådde Libya var fem mennesker døde, og overlevende har fortalt at ytterligere sju personer var savnet på sjøen. De har også fortalt at ingen om bord fikk medisinsk hjelp. Maltesiske myndigheter har bekreftet at det var de som ledet operasjonen.

Hendelsen ble gransket, men mange spørsmål står fortsatt ubesvart. Blant annet er det ikke kjent hvordan de tolv personene døde, og hvordan det hadde seg at 51 personer ble transportert tilbake til Libya selv om det er ulovlig. Dommeren som utførte granskningen, tok ikke forklaringer fra noen av de 51 personene, og det ble heller ikke forsøkt å avdekke hvem som hadde ansvaret for at fiskebåten fikk ordre om å ta flyktningene og migrantene til Libya.

Over 7.000 returnert

Ifølge rapporten ble 7.256 personer tatt med tilbake til Libya av den libyske kystvakten fra begynnelsen av januar til 27. august. Kystvakten rykker ofte ut etter å ha blitt varslet om båter av fly som overvåker området i regi av Frontex og andre EU-institusjoner.

Amnesty har i år også avdekket overgrep mot flyktninger og migranter på grensen mellom Kroatia og Bosnia og på grensen mellom Hellas og Tyrkia. Organisasjonen ber om at EU etablerer et uavhengig og effektivt system som skal overvåke menneskerettighetsbrudd på unionens ytre grenser for slik å sikre at de som begår brudd, stilles til ansvar.

Advarsel til EUs ledere

Elisa De Pieri mener at EUs ledere har noe av ansvaret for overgrepene som mennesker blir utsatt for etter å ha blitt returnert til Libya, der mange blir sittende innesperret på ubestemt tid i leirer der de risikerer tortur og annen mishandling.

– Grusomhetene som rammer mennesker som blir returnert til Libya, må være en advarsel til europeiske ledere om ikke å samarbeide med land som ikke respekterer menneskerettighetene. Ved at man fortsetter å gi makt til overgripere og stikker hodet i sanden når det blir begått overgrep, er EU-lederne medansvarlige for dem, sier hun.