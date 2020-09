Trump sier Tyskland bør droppe russisk gassrørledning

Trump advarte samtidig om at det kan være vanskelig for Tyskland å trekke seg fra prosjektet.

– Tyskland er i en svært svekket posisjon med tanke på energi. De har satt seg selv i en veldig, veldig dårlig posisjon, sa Trump på en pressekonferanse utenfor Det hvite hus.

Statsminister Angela Merkel har tidligere avvist at Tyskland vil bruke Nord Stream 2-prosjektet for å legge press på Russland i Navalnyj-saken. Tyske myndigheter mener at den russiske opposisjonspolitikeren ble forgiftet av en militær nervegass.

En talsperson sier nå at regjeringen ikke utelukker å bruke Nord Stream 2-prosjektet som et svar på forgiftningen av Navalnyj.

Byggingen av Nord Stream 2 nærmer seg ferdigstillelse og involverer en rekke europeiske selskaper, blant dem norske Kværner. Prosjektet vil gjøre det mulig for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Østersjøen.

Tyskland har tidligere vært tydelig i sitt forsvar for gassledningen og reagerte med fordømmelse da USA i sommer innførte sanksjoner i et forsøk på å stanse byggingen.

USA mener rørledningen vil gjøre EU avhengig av russisk naturgass, mens de som er kritiske til USAs inngripen, mener USA forsøker å beskytte sitt eget salg av naturgass til EU.

Trump gjentok mandag at det er urettferdig overfor USA at Tyskland kjøper gass fra Russland, mens landet ikke oppfyller Nato-forpliktelsen om på bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.