Nyvalgt amerikansk biskop går av etter anklager om overgrep mot barn

I en uttalelse mandag skriver Vatikanet at pave Frans har akseptert at Michel Mulloy går av som biskop i Duluth i Minnesota.

Det står ingenting om årsaken til avgangen, men i en annen uttalelse fra bispedømmet i Rapid City i South Dakota står det at det er kommet et varsel som inneholder en anklage om at Mulloy begikk et seksuelt overgrep mot en mindreårig tidlig på 1980-tallet.

Varslet ble mottatt 7. august, to måneder etter at Mulloy ble utnevnt til biskop.

Det er etablert en uavhengig granskningskommisjon som skal undersøke varselet.