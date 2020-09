Leger frykter fulle intensivavdelinger i Sør-Frankrike

70 sengeposter ved sykehus i Bouches-du-Rhone-regionen er reservert coronapasienter, og mellom 65 og 67 av dem er nå opptatt.

Frankrike registrerer nå over 5.000 nye smittetilfeller daglig, og frykten øker for at landet står overfor den andre smittebølgen.

Under den første smittebølgen lå opptil 270 koronapasienter samtidig på intensivavdeling i Bouches-du-Rhone-regionen.

Rundt 325.000 har fått påvist koronasmitte i Frankrike, som har registrert nærmere 31.000 coronarelaterte dødsfall.