Danske spisesteder må stenge ved midnatt

Danske helsemyndigheter reduserer samtidig grensen for hvor mange som kan samles, til 50 i området rundt den danske hovedstaden og Odense.

Helseminister Magnus Heunicke medgir at han er bekymret over den økende smittespredningen, og de nye restriksjonene som innføres, skal i første omgang gjelde i to uker.

Drøyt 18.000 dansker har fått påvist koronasmitte og 628 av dem er døde. Det siste døgnet er det registrert 230 nye smittetilfeller.