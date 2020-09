Löfven om gjengkriminalitet: – En gift i samfunnet

Under en pressekonferanse mandag ble statsministeren konfrontert med en uttalelse fra fungerende rikspolitisjef Mats Löfving.

Han sa i et intervju i helgen at det i Sverige finnes rundt 40 slektsbaserte kriminelle nettverk eller klaner. De har medlemmer som angivelig har kommet til landet utelukkende for å organisere kriminalitet.

– Vi har et problem med organisert kriminalitet i Sverige. Det er ingen tvil om det, sa Löfven på pressekonferansen.

Han ønsket ikke å diskutere konkret det Löfving sa i intervjuet, men understreket at hele samfunnet må stå samlet for å bekjempe problemet.

– Det er nødvendig å være hard i klypa her og nå, og å jobbe langsiktig, sa statsministeren.

Tidligere har han ofte vektlagt at gjengkriminaliteten har sosioøkonomiske årsaker. På pressekonferansen fikk han spørsmål om ikke denne typen kriminalitet også er knyttet til innvandring.

– Vi må ta tak i det som er lovstridig, uansett hva årsaken er. Jeg vil ikke koble kriminaliteten til etnisitet, svarte Löfven.