EU forbereder sanksjoner mot Hviterusslands innenriksminister

– Vi ble først enige om 14 navn, men mange land mente det ikke var nok. Nå er vi blitt enige om ytterligere 31, sier en EU-diplomat til Reuters. Den mest prominente personen på listen, som etter planen skal vedtas av EU-landenes utenriksministre på et møte 21. september, er innenriksminister Jurij Karajev.

Sanksjonene kommer etter det omstridte valget i landet og etter at myndighetene har slått hardt ned på dem som demonstrerer mot det offisielle resultatet. Demonstrasjonen har flere ganger samlet over 100.000 mennesker.

President Aleksandr Lukasjenko ble tilkjent over 80 prosent av stemmene og en sjette perioden som leder for landet han har styrt i 26 år. EU-president Charles Michel har sagt at valget verken var fritt eller rettferdig eller oppfylte internasjonale standarder, og at unionen derfor ikke kan akseptere resultatet.

Opposisjonskandidat Svetlana Tikhanovskaja ble tilkjent rundt 10 prosent av stemmene. Hun har gått i eksil i Litauen etter valget.