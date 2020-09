Europol: Boom i narkotrafikken under coronapandemien

Den europeiske politiorganisasjonen anslår at kriminelle gjenger nylig har gått over til å i hovedsak smugle via sjøveien etter at flytrafikken nærmest har stoppet opp under pandemien.

Ifølge Europol kommer det meste av kokain til Europa via Nederland, Belgia og Spania.

I første halvdel av 2020 ble mer enn 25.000 kilo kokain beslaglagt i Rotterdam. Det er mer enn dobbelt så mye som i samme periode i fjor. De 34.000 kiloene som ble beslaglagt i den nederlandske byen i hele 2019 er det meste i løpet av et år.