Kamala Harris: Trump er ikke til å stole på om coronavaksine

– Jeg tror vi har lært siden starten av denne pandemien, men egentlig også før dette, at det er veldig lite vi kan stole på som kommer ut av Donald Trumps munn, sa Harris til CNN da hun ble spurt om hun vil stole på en slik vaksine.

– Jeg ville ikke stole på hans ord. Jeg vil stole på ordet til folkehelseeksperter og vitenskapsfolk, men ikke Donald Trump, sa hun.

Harris la til at hun er bekymret over at folkehelseeksperter skal få munnkurv eller bli skjøvet ut på sidelinjen hvis de motsier presidentens påstander om vaksine. Trump har sagt at en vaksine kan være klar i tide til presidentvalget i november.