Tyfon på vei over Japan

Tyfonen Haishen var den tiende som har truffet landet til nå i år. Den passerte øya Okinawa lenger sør lørdag. Den beveget seg nordover forbi øya Amami-Oshima tidlig søndag. Der ble det sendt ut ordre om evakueringer, og det ble advart om kraftig vind og høye bølger. Hustak ble tatt av vinden og strømbrudd rammet området.

Senere søndag fortsatte tyfonen videre mot den større øya Kyushu med kraftig vind og regn. Flere elver på øya sto i fare for å gå over sine bredder.

Meteorologer har advart om at regnet kan falle like kraftig som når man heller en bøtte full av vann over hodet sitt. Flere dager i forveien var folk blitt oppfordret til å søke ly og skaffe seg nok mat og vann.

Haishen følger i omtrent samme kurs som tyfonen Maysak for en uke siden. Da ble flere titalls personer skadd og tusener mistet strømmen.