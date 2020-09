Trump til Florida og North Carolina

I Jupiter i Florida skal Trump minne velgerne på innsatsen hans for å beskytte miljøet i Everglades-regionen, opplyser Det hvite hus.

For budsjettåret som starter 1. oktober, har Trump bedt Kongressen om 250 millioner dollar til et årlig fond for å sette fart i oppbygging av infrastruktur i Everglades-regionen, som en del av innsatsen for å gjenopprette økosystemet i Sør-Florida, opplyser Det hvite hus.

Prosjektet skal bedre forholdene i Everglades-nasjonalparken ved å styrke verdensarvområdets områdets evne til å holde på vann og å redusere skadelige utslipp fra Lake Okeechobee, ifølge Det hvite hus.

Presidenten skal også holde et valgkampmøte i Winston-Salem i North Carolina.

I 2016-valget vant Trump knepent i begge delstatene.