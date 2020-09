Ifølge UDs egen statusrapport har antall voldshendelser i Mali, Burkina Faso og Niger økt kraftig de siste to årene:

«Svak statlig tilstedeværelse i distriktene, ineffektive sikkerhetsstyrker og porøse grenser har gjort det er lett for ulike væpnede grupper å operere uhindret», heter det i rapporten som spesielt fremhever at lokale jihadist-grupper med bånd til al-Qaida og IS «har styrket sitt fotfeste ved å nøre opp under frustrasjon over marginalisering, manglende offentlige tjenester og investeringer fra sentralmyndighetene». Det pekes også på at disse gruppene angriper sivile, myndigheter, og både nasjonale og internasjonale sikkerhetsstyrker, inkludert FN.

Professor Benjaminsen er likevel redd for et for stort fokus på en «militær løsning».

– Det internasjonale samfunnet har så langt ikke vært en pådriver for dialog, men har fokusert på militære løsninger.

Benjaminsen mener det er naivt.

– De såkalte jihadistene har bred støtte i rurale områder, kontrollerer to tredeler av landet – og er en stor maktfaktor. Dialog er det eneste alternativet.

– Hva forteller kuppet i Mali, det nylige hjelpearbeider-angrepet i Niger, og det enorme antallet internt fordrevne mer overordnet om situasjonen i Sahel?

– At det er en desperat situasjon, at Sahel-landene er i dyp krise. I Mali, som jeg kjenner best, er folk utålmodige: Grensen for hva de tåler er nådd. Opposisjonen setter nå maliske interesser i førersetet, og har inntatt en anti-imperialistisk agenda der de velger å se bort fra hva Frankrike og omverden mener. Dette er selvfølgelig en skummel situasjon, men jeg tror faktisk dette kan være et mulighetsvindu for å få til reell endring. Jeg er begrenset optimist.

– Kan Norge spille en positiv rolle i et slikt «mulighetsvindu» i Mali?

– Sahel ble «sexy» etter Gadaffis fall, da jihadister tok kontroll over Nord-Mali i 2012.

– Engasjementet handlet om terrorbekjempelse, klimakrisen og flyktningkrisen. Nå er det flere aktører, organisasjoner og givere enn Mali kan absorbere; det er mer penger enn det er gode ideer – så jeg er glad jeg ikke har jobben med å avgjøre hvordan de skal brukes. Men for å få til utvikling, må man få til en fredsløsning med de væpnede gruppene.

Benjaminsen tenker seg om, sier den grasrotbasert fredsprosessen Norge bidro til på 1990-tallet har gitt norske diplomater et godt rykte i Bamako.

– Jeg ser ikke bort fra at man kan ha tilrettelegger-rolle i en eventuell fredsprosess.