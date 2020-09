Maneter fra Kina kan bli vanlig i svenske innsjøer

Manetene er små, og brenner ikke, men er for mange et overraskende syn i en innsjø. Hvordan de kom seg til Sverige er uklart, men en forklaring er at det kan ha skjedd via akvarievann.

I august ble manetene oppdaget i Talluddasjön utenfor Eksjö i Småland. Rolf Lönander, som var ute for å ta opp krepseteiner, forteller at barnebarnet hans på åtte år oppdaget dem først.

– Nå tuller han med meg, de finnes jo bare i havet, sier Lönander at han tenkte. Men barnebarnet hadde rett, og lokale myndigheter rykket ut for å dokumentere oppdagelsen, skriver Smålands-Tidningen.

Arten kalles kinesisk ferskvannsmanet og ble først oppdaget i Sverige i 1969, da i en stor forekomst i Långsjön sør i Stockholm. Deretter forsvant de, før de igjen ble observert i 1994, i Grävsjön nær Vingåker.

– Etter det dukket den opp i 2002. Da var det mye, spesielt i Östergötland, sier Rasmus Hovmöller, som er biolog ved Naturhistoriska riksmuseet.

Siden den gang er observasjonene gjort oftere, men ikke hvert år.

Manetene er først små polypper, som blant annet kan sitte på akvarieplanter. Disse polyppene kan hvile i mange år før det blir varmt nok til at de utvikler seg til svømmende maneter.

Arten kommer opprinnelig fra Chiang Jiang-vassdraget i Kina.