Tusener demonstrerer mot Putin øst i Russland

– Putins bande må stilles for retten, het det på en av plakatene som ble holdt fram av demonstranter. Andre fastslo at Putin har stjålet guvernøren deres.

Demonstrantene krever også mindre innblanding fra nasjonal myndigheter i lokale saker.

Furgal anklages for et drap som skjedde for 15 år siden, men tilhengerne hans mener det hele er iscenesatt og politisk motivert.

Demonstrasjonene har pågått ni uker på rad etter pågripelsen. Det er ventet at Furgal vil være holdes i varetekt fram til desember.