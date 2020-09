Kina og Indias forsvarsministere i møte i Moskva

15. juni ble 20 indiske soldater og et ukjent antall kinesiske drept i regionen, noe som på nytt fyrte opp under det spente forholdet mellom de to landene. De har lagt skylden på hverandre for sammenstøtene.

Singh skrev om møtet med Wei, som skal ha vart i rundt to timer, på Twitter. Han kom ikke med noen opplysninger om hva som kom ut av det.

Møtet mellom de to skjedde på sidelinjen da forsvarssjefer i den eurasiske militære og økonomiske samarbeidsblokken Shanghai Cooperation Organization (SCO), som består av Kina, India, Pakistan, Russland, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan and Usbekistan, møttes i den russiske hovedstaden.

Kina og India deler en flere tusen kilometer lang omstridt grense.