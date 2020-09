Over halvparten av USAs unge bor hos foreldrene

52 prosent i denne aldersgruppen bodde hos foreldrene i juli, ifølge analysen. Det er en oppgang fra 47 prosent i februar, før viruspandemien brøt ut.

Juli-tallet overgår den forrige toppen under den store depresjonen i 1940, da 48 prosent av unge amerikanere bodde hjemme hos foreldrene.

Økningen fra februar til juli i år var på 2,6 millioner personer til 26,6 millioner. Størst økning var det i aldersgruppen 18–24 år og for unge hvite mennesker, men tallet steg blant alle etniske grupper, kjønn og blant befolkning både i byer og på bygda, ifølge Pew.

Koronapandemien og den vanskeligere økonomiske hverdagen har rammet særlig unge voksne hardt, med omfattende oppsigelser i arbeidslivet og med studentboliger som ble stengt tidlig på våren da myndighetene iverksatte nedstengningstiltak.

Blant unge amerikanere som flyttet hjem til foreldrene på grunn av virusutbruddet, svarer 23 prosent at hovedgrunnen var at studentboligene var blitt stengt, mens 18 prosent legger skylden på at de har mistet jobben eller på andre økonomiske årsaker.