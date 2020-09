Cookøyenes tidligere statsminister død etter koronasmitte

Williams ble innlagt på sykehus 13. august etter å ha fått påvist koronasmitte.

82-åringen er dermed den andre personen som er død etter å ha fått påvist koronasmitte, på like mange dager, opplyste helsedepartementet lørdag. Fredag døde en mann i 50-årene i Auckland, i det som var New Zealands første covid-19-relaterte dødsfall på over tre måneder.

Williams hadde tjenestegjort som lege på Cookøyene og New Zealand i 60 år. 25 av årene tilbrakte han på Cookøyene, der han i en kort periode i 1999 var statsminister. Han var også engasjert i Verdens helseorganisasjon (WHO), der han hadde vært medlem i hovedstyret.