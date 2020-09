Dansk politi måtte rydde partygate for folk

Nattklubber og barer holdt fortsatt åpent, mens det var folk som sto i kø utenfor utestedene, som fikk beskjed av politiet om å forlate gaten, skriver Nordjyske.

Nordjyllands Politi har tidligere opplyst at det kan utstedes oppholdsforbud i området for å unngå at for mange mennesker samler seg på samme sted. Et slikt forbud betyr at folk ikke kan bli værende i området, eksempelvis ved å sette seg ned, mens alminnelig ferdsel som spaserturer, løpeturer og hundelufting er tillatt.

Personer som ikke overholder forbudet, kan bli bøtelagt med 2.500 kroner på stedet.