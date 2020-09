Superstjernen R. Kelly banket opp i fengselet

Flere amerikanske medier melder at den populære sangeren Robert Sylvester Kelly, bedre kjent som R. Kelly, i forrige uke ble angrepet i et fengsel i Chicago.

Artisten, som blant annet er tiltalt for pengeutpressing og menneskehandel, har sittet varetektsfengslet i ett år i påvente av rettssaken.

Han har nektet for alle anklagene mot seg.

Slått i hodet



Ifølge Chicago Sun Times skal Kelly ha blitt angrepet i en fengselscelle mens han lå og sov. Da fengselsbetjentene tok seg inn på cellen skal de ha oppdaget at en medinnsatt satt over Kelly. Artisten ble angivelig slått flere ganger i hodet og overkroppen, ifølge forklaringen til en av fengselsbetjentene.

Artisten R. Kelly er tiltalt for en rekke kriminelle handlinger. Foto: Ho / AFP

Betjentene måtte bruke pepperspray for å få kontroll på angriperen. Gjerningsmannen, som har erkjent å ha utsatt Kelly for vold, hevder i en skriftlig forklaring at han gjennomførte angrepet for å sette fokus på korrupsjon hos myndighetene, skriver TMZ.

Mannen klager over at han under coronapandemien ikke har fått brukt datamaskinen i fengselet og at hans egen advokat er «ineffektiv».

Dømt for dobbeltdrap



Mannen som angrep Kelly blir i amerikanske medier omtalt som et medlem av den beryktede gategjengen «Latin Kings». Han soner for tiden en lengre fengselsdom etter å ha blitt dømt for et brutalt drap i 1999.

Ifølge dommen skal ofrene ha blitt drept med en hammer.

Under samme rettssak ble mannen dømt for å ha solgt over 100 kilo marihuana og minst fem kilo kokain.

To rettssaker



Sangeren R. Kelly sitter varetektsfengslet i dette fengselet i Chicago, i påvente av rettssakene. Foto: John Gress / Reuters

Artisten skal i utgangspunktet møte i to forskjellige rettssaker de neste månedene. 29. september må han møte i retten i New York, tiltalt for pengeutpressing og menneskehandel. I oktober starter rettssaken i Illinois hvor han står tiltalt for produksjon av overgrepsmateriale av barn og andre kriminelle handlinger.

Til CNN sier Kellys forsvarer, advokat Thomas Farinella, at han under et rettsmøte fredag vil be om at rettssakene utsettes og at hans klient løslates. Han begrunner det med at Kelly ikke har fått forberedt seg på rettssakene som følge av coronapandemien. Siden mars skal ikke Kelly ha hatt muligheten til å møte sine forsvarere.

– Denne hendelsen (voldshandlingen, jour, anm.) kombinert med coronarestriksjonene i fengselet, forsterker behovet for at Kelly skal løslates slik at han skal hjelpe forsvaret og forberede seg til rettssaken, uten frykt for at hans egen sikkerhet er i fare, sier Farinella til CNN.