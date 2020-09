Stoltenberg: Navalnyj-angrep er et alvorlig brudd på internasjonale normer

– Enhver som bruker kjemiske våpen, viser fullstendig mangel på respekt for menneskeliv, sier Nato-sjefen etter at alliansens ambassadører møttes i Brussel. Der orienterte Tyskland om funnene.

– Bevisene etterlater ingen tvil. Navalnyj ble forgiftet med en militærgradert nervegift i novitsjok-gruppen. Bruk av slik gift er grusomt, og alle de allierte fordømmer dette. Dette er et uakseptabelt brudd på internasjonale normer og regler, sier Stoltenberg.

Stoltenberg krever at russerne samarbeider fullt ut med en upartisk gransking av saken i regi av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og at de som står bak forgiftningen, stilles til ansvar.

Krever internasjonal respons

– Vi har en rekke ganger sett at opposisjonsledere og kritikere blir angrepet og truet på livet. Noen blir drept, sier Stoltenberg. Han legger til at drapsforsøket på Navalnyj ikke bare er et angrep mot en enkeltperson.

– Det er et angrep på grunnleggende rettigheter, et alvorlig brudd på folkretten krever et internasjonalt svar.

Generalsekretæren ville ikke spekulere om hva slags reaksjoner det kan være snakk om. Han sa det er paralleller mellom Navalnyj-saken og forgiftningen av den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans i Salisbury i mars 2018. Den gangen utviste Nato flere russiske diplomater fra landets delegasjon til forsvarsalliansen. Delegasjonen ble kuttet fra maks 30 til maks 20 personer.

Mer selvhevdende

I et frokostmøte med den norske tankesmia Civita fredag morgen sa Stoltenberg at forholdet til Russland er vanskelig. Han trakk fram et mer selvhevdende Russland som ett av de største usikkerhetsmomentene i den globale sikkerhetssituasjonen.

– De investerer stort i militær kapasitet og har brukt militærmakt mot naboland som Georgia og Ukraina. De fører en aggressiv politikk og er ansvarlig for attentater mot opposisjonelle og folk de er uenige med, og de undertrykker opposisjon i eget land, sa Stoltenberg, som også er urolig for Russlands utplassering av nye mellomdistanseraketter som kan nå samtlige Nato-land i Europa.

Ønsker ikke kald krig

Samtidig er han opptatt av dialog og ikke vil ha noen ny kald krig selv om man viser styrke og fasthet overfor Russland.

– Det er viktig at det har en kostnad å bryte folkeretten. Men de som alltid vil ha sterkere virkemidler, kan tilspisse situasjonen og gjøre den mer farlig og krevende, svarte han på spørsmål om sanksjoner mot Russland har noen virkning.