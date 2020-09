Mistenkt for drap på høyreorientert i Portland ble selv drept av politiet

Den 48 år gamle mannen ble skutt og drept av en føderal innsatsgruppe, skriver New York Times.

Den lokale politisjefen sier til avisa at innsatsgruppa var i området og jaktet etter en drapsmistenkt, og at de forsøkte å pågripe 48-åringen. Fire politifolk skal ha avfyrt skudd under pågripelsen.

48-åringen var mistenkt for drapet på et medlem fra den høyreradikale gruppa Patriot Prayer i Portland, der det har vært omfattende opptøyer mellom Black Lives Matter og andre venstreorienterte og venstreradikale grupper og ulike høyreorienterte og høyreradikale grupper i flere uker.

Pågrepet tidligere

48-åringen var i Portland i flere uker, og hadde tidligere blitt pågrepet for ulovlig våpenbesittelse og motstand mot politiet.

Han tilsto tilsynelatende drapet i et intervju med nyhetssiden Vice. Han hevdet han handlet i selvforsvar.

Konfrontasjonen skjedde i byen Lacey i delstaten Washington. Den ligger øst for delstatshovedstaden Olympia og rundt 170 kilometer nord for Portland.

Kontinuerlige protester

Portland har opplevd nesten kontinuerlige protester siden drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis for over tre måneder siden.



Mange av dem har endt i hærverk og vold, og politiet har pågrepet hundrevis av mennesker.

Tidligere i sommer sendte Trump-administrasjonen føderale agenter til byen som uten kjennemerker på uniformene og i sivile biler pågrep demonstranter, i strid med hva de lokale myndighetene ønsket.