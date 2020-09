Svakere signal fra mulig overlevende i Beirut

Chilenske redningsmannskaper som bistår det libanesiske sivilforsvaret, og brann- og redningsmannskaper gjenopptok søket fredag morgen. De mange skuelystne er bedt om å være helt stille, og journalister har fått beskjed om å skru av mobiltelefonene sine for å skape best mulig forhold for søket.

Redningsmannskapene har flyttet på ruinene for hånd ettersom de frykter at bruk av større maskiner kan føre til at hele bygget raser sammen.

Kort tid etter midnatt måtte redningsarbeidet stanses på grunn av de farlige forholdene for redningsmannskapene, noe som skapte stor frustrasjon blant de skuelystne.

Det chilenske spesialistteamet som har kommet til Beirut for å bistå i redningsarbeidet, fanget torsdag opp et signal som gir håp om at en overlevende kan være fanget i ruinene fra den store eksplosjonen 4. august.

190 mennesker omkom og over 6.000 ble skadd i eksplosjonen som jevnet store deler av Beirut sentrum med jorda. Årsaken var brann i et lager som inneholdt ammoniumnitrat.