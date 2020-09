Indiske fartøy bistår i slukking av supertankerbrann

– Et av de 23 besetningsmedlemmene om bord fryktes å ha mistet livet i brannen, mens de andre er blitt reddet, sa Indika de Silva, en talsmann for Sri Lankas marine, fredag.

Besetningen på de indiske og srilankiske fartøyene har fått kontroll over brannen i en del av den Panama-registrerte supertankeren, og fortsetter arbeidet med å slukke brann og begrense oljeutslipp, opplyste han.

Supertankeren var på vei fra Kuwait til India med 2 millioner fat olje om bord da en eksplosjon rammet fartøyet og det brøt ut brann i maskinrommet torsdag morgen. Da var tankeren om lag 38 nautiske mil utenfor Sri Lankas sørøstlige kyst.

Luftforsvaret opplyste torsdag at det var observert et oljeutslipp fra supertankeren. Men de Silva sa fredag at fartøyets hovedlagringstank var sikret og at alt gjøres for å hindre at brannen sprer seg.

Samtidig opplyste srilankiske myndigheter fredag at de har bedt om internasjonal hjelp for å hindre enhver skade som et oljeutslipp kan påføre miljøet i området.