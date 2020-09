Samtaler mellom Serbia og Kosovo i gang

– Det var ingen enkel dag for oss, men vi er nærmere en enighet, sa Serbias president Aleksandar Vucic til journalister i Washington torsdag etter at den første dagen med samtaler i regi av Det hvite hus var over.

Representanter for Det hvite hus møtte Vucic og Kosovos statsminister Avdullah Hoti for å diskutere hvordan det økonomiske forholdet kan normaliseres.

Trump-administrasjonen har uttalt at samtalene kun skal handle om økonomisk utvikling, men medlemmer av den serbiske delegasjonen har sagt til serbiske medier at de ikke aksepterer et punkt i avtaleutkastet som omhandler gjensidig anerkjennelse.

– Jeg har sagt at dette er uakseptabelt for oss, og dette punktet ikke var omfattet i andre dokumenter. Vi kan ikke akseptere noe dokument som omfatter Kosovos uavhengighet, punktum, sa Vucic torsdag.

President Donald Trumps utsending Richard Grenell avviser at USA skal ha krevd at Vucic må anerkjenne Kosovo.

– Usant, sier Grenell.

Kosovos nasjonalforsamling erklærte uavhengighet fra Serbia i 2008. De fleste vestlige land har anerkjent Kosovos uavhengighet, men Serbia og dets allierte Russland og Kina har ikke gjort det.

Mandag skal Vucic og Hoti til Brussel, der de skal møte med EUs utenrikssjef Josep Borrell som vert for nye samtaler. EU har meklet mellom partene i over ti år.