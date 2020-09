Slovakisk forretningsmann frikjent for journalist-drap

Dommerne frikjente både Kocner og en annen medtiltalt for drapene på journalisten Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova, som begge var 27 år gamle.

Ifølge dommer Ruzena Sabova var det ikke nok bevis for domfellelse. En tredje tiltalt ble dømt til 25 år i fengsel.

– Det eneste jeg kan si er at jeg er at jeg føler avsky, sa journalistens far, Jozef Kuciak, til journalister på stedet.

Jan Kuciak og Martina Kusnirova ble skutt og drept i sitt hjem i februar 2018. Kuciak var da i ferd med å lage en sak om forbindelsene mellom slovakiske samfunnstopper og den italienske mafiaen.

Tidligere soldat Miroslav Marcek tilsto dobbeltdrapet i januar og ble i april dømt til 23 års fengsel.