Populister stadig mindre populære i Tyskland

Det er en markant nedgang fra forrige gang undersøkelsen ble gjort for to år siden. Da svarte en tredel at de var villige til å stemme på en person som sto for populistiske ideer.

Allerede før koronapandemien lammet Tyskland og verden i vinter, var trenden synlig. Populistene nådde pop-toppen i 2018 og er blitt stadig mindre populære siden da.

Støtten myndighetene har fått for måten koronakrisen er håndtert, har forsterket denne tendensen, mener den private stiftelsen Bertelsman Stiftung, som står bak undersøkelsen.

I rapporten advares det imidlertid mot at høyrepopulistiske grupperinger kan bli mer radikalisert jo mindre populære de blir.

10.000 personer har deltatt i undersøkelsen.