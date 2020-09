Ingen pågrepet da 50 personer ble siktet i stor overgrepssak i Tyskland

Flere enn tusen politibetjenter var involvert da det ble foretatt søk på 60 eiendommer i tolv av landets 16 delstater på tirsdag.

Etterforskningsleder Michael Esser opplyser at 48 menn og to kvinner er siktet for besittelse og distribusjon av overgrepsmateriale. Ingen av dem ble pågrepet. Det er ikke bevis for at de siktede selv har misbrukt barn, opplyser Esser.

Aksjonen kobles til overgrepsnettverket som ble avdekket i Bergisch Gladbach utenfor Köln i oktober. Det er over 200 mistenkte i den landsdekkende saken.

– Vi snakker om 30.000 ukjente mistenkte, sier Markus Hartmann som leder avdelingen for datakriminalitet på statsadvokatkontoret i Köln.