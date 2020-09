Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet. Etterpå sa Merkel at det er «veldig seriøse spørsmål som kun russiske myndigheter kan og må svare på».

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen, men tilstanden skal være stabil og ha blitt noe bedre.

Tilstanden til Aleksej Navalnyj er fortsatt alvorlig, men symptomene på forgiftning har minket noe, opplyser sykehuset i Berlin der Putin-kritikeren behandles.

Fordømmer

Merkel skal ha møtt regjeringskollegaer for å diskutere hva de skal foreta seg videre, ifølge uttalelsen.

– Den tyske regjeringen fordømmer dette angrepet på det sterkeste, sier Seibert.

Navalnyj har i mange år vært blant Russlands president Vladimir Putins mest framtredende kritikere.

Navalnyjs støttespillere har stått hardt på at opposisjonsaktivisten ble forgiftet. Støttespilleren Leonid Volkov, som besøkte Navalny på sykehuset søndag, skriver følgende på Twitter etter den tyske uttalelsen:

– Det å forgifte Navalny med novitsjok i 2020, er akkurat det samme som å etterlate seg en autograf på åstedet.

Ambassadøren inn på teppet

Tysklands utenriksminister Heiko Maas har kalt Russlands ambassadør inn på teppet i forbindelse med den antatte novitsjok-forgiftningen av Aleksej Navalnyj.

Maas fortalte ambassadøren at tyske myndigheter forventer en ordentlig og åpen undersøkelse av hva som skjedde med regimekritikeren. Utenriksministeren uttalelse kom kort tid etter at Tysklands regjering kunngjorde at det foreligger klare beviser på at opposisjonsaktivisten Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Han sa samtidig at de håper at Navalnyj vil bli bra igjen snart.

Russland avviser

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier til det russiske nyhetsbyrået Tass at de ikke har mottatt noe informasjon fra Tyskland om at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok.

I 2018 ble den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Britiske myndigheter mener de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Storbritannia har hevdet at Russland står bak, noe russiske myndigheter har avvist. De to overlevde, men var lenge på sykehus.

Lederen for Moskvas rettsmedisinske byrå sa forrige uke at det ikke forelå nok bevis til å hevde at Navalnyj ble forgiftet.