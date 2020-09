Thailands konge gir sin ledsager titlene tilbake

Gjenopprettelsen av Sineenat Wongvajirapakdis titler ble offentliggjort onsdag.

I kunngjøringen heter det at hun har fått sine kongelige og militære titler tilbake. Hun er ikke anklaget for å ha gjort noe galt, og mappen hennes skal ikke vise at hun på noe tidspunkt mistet sine kongelige privilegier, heter det.

I mai i fjor giftet kongen seg med den tidligere flyvertinnen Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya, som i flere år har hatt et nært forhold til den nå 68 år gamle kongen.

I juli i fjor utpekte kongen Sineenat til sin ledsager, og med det gjenopplivet han en gammel tradisjon som ikke var blitt praktisert i landet på nesten hundre år. Sineenat har tidligere vært sykepleier i forsvaret.

35 år gamle Sineenat ble tre måneder senere fratatt sine titler, anklaget for illojalitet og for å ha forsøkt å motarbeide 42 år gamle dronning Suthida ved å fremme egne ambisjoner.