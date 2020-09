37-åring tiltalt for dobbeltdrap i Sverige

Ifølge tiltalen valgte 37-åringen ut ofrene tilfeldig og han begikk begge drapene med forsett.

Drapene skjedde på Åsgatan 19. oktober 2004. Tilsynelatende helt uprovosert ble en åtte år gammel gutt stukket ned bakfra flere ganger idet gutten hadde forlatt hjemmet for å gå til skolen.

Angrepet med mange og voldsomme stikk

En 56 år gammel kvinne som var vitne til hendelsen, ble også angrepet med mange og voldsomme stikk og døde like etter, heter det i tiltalen.

Politiet sikret raskt flere spor etter gjerningsmannen, men til tross for at politiet hadde drapsvåpenet, mannens blodige lue og fingeravtrykk, samt at kvinnen klarte å beskrive ham før hun døde, var etterforskningen resultatløs i nesten 16 år.

9. juni i år kunngjorde politiet at 37-åringen var blitt pågrepet.

DNA-treff



Tiltalen er basert på avhør og tekniske bevis. I avhør har mannen erkjent dobbeltdrapet, noe hans forsvarer kunngjorde etter at politiet hadde fått treff på mannens DNA fra åstedet.

– Vi har avhørt ham fire ganger. Han har fortalt det han husker fra hendelsen. Ettersom det er snart 16 år siden er det forståelig at han ikke husker alle detaljer, sier etterforskningsleder Henry Jansén.

Alvorlig psykisk forstyrrelse

En rettsmedisinsk vurdering viser at mannen lider av en alvorlig psykisk forstyrrelse, noe som også var tilfelle i gjerningsøyeblikket. Ifølge Rättsmedicinalverket (RMV) innebærer det at han ikke kan dømmes til fengsel, men at han kan bli dømt til forvaring.