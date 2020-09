Partene i atomavtalen: – USA har ikke grunnlag for å gjeninnføre sanksjoner

Etter tirsdagens møte i Wien tvitret EU-diplomat og møteleder Helga Schmid at Iran, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina står samlet rundt målet om å bevare Iran-avtalen, og finne en løsning som sikrer at avtalen implementeres fullt ut.

Kinas utsending Fu Cong kritiserte det han kalte USAs forsøk på å sabotere og rive i stykker atomavtalen.

– Delegatene ga uttrykk for sitt ståsted om at USA, et land som har trukket seg fra avtalen, ikke har juridisk grunnlag til å utløse prosessen med å gjeninnføre sanksjoner, sa Fu til journalister etter møtet.

– De fem landenes ståsted mot USAs forsøk på gjeninnføring av sanksjoner er viktig for å rydde veien for fremtidig samarbeid, sa Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi til den statlige fjernsynskanalen IRIB.

Deltakerne diskuterte også Irans beslutning fra forrige uke om å tillate FN-inspektører å besøke to anlegg som Iran til nå har hindret dem fra å inspisere. Teherans beslutning fjerner et potensielt hinder i arbeidet med å opprettholde atomavtalen, uttalte Fu.

USA trakk seg fra avtalen i 2018, etter at den var blitt skarpt kritisert av president Donald Trump.

Den siste tiden har USA ivret for nye straffetiltak mot Iran, noe som av analytikere er blitt tolket som nye angrep på atomavtalen. Men i FNs sikkerhetsråd har omtrent alle de andre landene – også USAs europeiske allierte – avvist USAs krav.