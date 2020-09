Trump kaller opptøyene i Kenosha for terror

– Det som har skjedd i Kenosha, er ikke protester, men terror, sa Trump under besøket.

Byen har vært rammet av omfattende, voldelige protester etter at afrikansk-amerikanske Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret av politiet 23. august. Opptøyene har ført til store ødeleggelser på bygninger og butikker, og flere personer er skadd. En tenåringsgutt er også pågrepet og siket for å ha skutt og drept to personer og såret en annen.

Både Kenoshas ordfører John Martin Antaramian og Wisconsin-guvernør Tony Evers, som begge er demokrater, hadde på forhånd bedt Trump om å droppe besøket av frykt for at det vil hindre forsøket på å skape ro etter skyteepisoden.

Gir Demokratene skylden

Under det to timer lange oppholdet dro Trump blant annet for å se på noen av bygningene som ble ødelagt under opptøyene og snakke med flere bedriftseiere. Her gjentok han anklagene om at det er Demokratene som har skyld i opptøyene.

– De vil ikke at vi skal komme inn hit, sa presidenten, som i forrige uke sendte føderale politistyrker til byen selv om guvernør Evers hadde utplassert delstatens nasjonalgarde.

Trump-tilhengere og motstandere hadde stilt seg langs hele ruten til presidentens kortesje fra flyplassen og inn til byen. Flere av dem holdt opp plakater med støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

Rolige demonstrasjoner

Inne i Kenosha hadde flere hundre demonstranter, både motstandere og tilhengere av Trump, samlet seg. Men et omfattende politioppbud sørget for å holde demonstrantene på god avstand fra Trump og hans følge, og det virket tilsynelatende til å gå rolig for seg.

Trump besøkte også en skole som er midlertidig omgjort til en av politiets kommandoposter. Her hyllet Trump politiet for innsatsen deres under opptøyene. Men han nevnte ikke bakgrunnen for protestene, nemlig anklagene om politivold, med ett ord.

Ville ikke snakke om politivold eller rasisme

Trump ble under besøket av flere reportere gjentatte ganger spurt om det finnes strukturell rasisme i USA eller i landets politivesen.

– Vi bør heller snakke om den typen vold som vi ser i Portland og her, samt andre steder. Det er skrekkelig vold, parerte Trump.

Trump svarte også for et par svarte pastorer i rommet, da de ble spurt om politivold er et systemisk problem.

– Det mener ikke jeg. Jeg synes politiet gjør en utrolig jobb, men jeg tror det finnes noen råtne epler, sa Trump.

NAACP-kritikk

Derrick Johnson, som leder den store borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, sier til CNN at Trumps Kenosha-besøk ikke bidrar til å samle landet.

– For ham handler det alltid om ham selv, og hvis han ser at en politifagforening støtter ham, kommer han til å tilpasse budskapet sitt til å tekkes dem. Dette har ingenting å gjøre med smerten dette landet for øyeblikket står i, sier Johnson.

Blakes familie kritiserte Trump

Det var ikke lagt opp til at Trump skulle besøke familien til Jacob Blake, som ble lam fra livet og ned etter at han foran sine barn ble skutt sju ganger i ryggen av politiet.

Trump begrunnet det med at Blakes familie ønsket å involvere advokater. Men på en pressekonferanse rett før Trump ankom Kenosha, kom Blakes onkel Justin Blake med krass kritikk av Trump.

– Vi trenger ikke mer smerte og splittelse forårsaket av en president som er ute etter å fremme presidentkampanjen sin på bekostning av byen vår, sa Justin Blake.

– Vi vet hvorfor Trump er her i Kenosha i dag. Han er her for å så kaos og frykt. Vi støter fra oss forsøket på å splitte oss, sa Tanya McClean, venn av Blake-familien, på pressekonferansen.